Россиянке нарастили ресницы суперклеем и чуть не лишили ее зрения

Жительница Твери Наталья нарастила ресницы у местного мастера и чуть не лишилась зрения. Свою историю она рассказала телеканалу «360».

Как рассказала женщина, процедуру выполнила мастер Елена, к которой она уже обращалась ранее, чтобы сделать маникюр. После того, как Наталья приехала домой, она обнаружила на ресницах белый налет и засохший клей. «Все это мне очень резало глаза. Я позвонила Елене и попросила, чтобы она переделала свою работу, на что она мне сказала приходить послезавтра», — рассказала она.

В ходе процедуры мастер не смогла снять ресницы сразу. По словам Натальи, Елена использовала для этих целей некую жидкость, которая попала ей в глаза. «Мне было очень больно. С горем пополам она их сняла и начала наращивать новые», — поделилась она. Несмотря на плохое обоняние, Наталья почувствовала резкий запах клея и начала задыхаться, а в результате процедуры у нее не открывался левый глаз.

По дороге домой женщина почувствовала жжение и резь в глазах, а через некоторое время у нее начались проблемы со зрением. После этого она потребовала у мастера денег за некачественную работу, которую решила исправить в салоне. «Когда это снимали, все были в шоке. Никакая жидкость не могла размягчить эти ресницы», — отметила она, добавив, что клей был похож на суперклей.

На приеме у офтальмолога женщина узнала, что могла полностью лишиться зрения. Она решила рассказать свою историю в интернете, а также написала заявление в полицию и Роспотребнадзор. После этого ей стали писать незнакомые мужчины, которые якобы нашли ее объявление о предложении интимных услуг. По мнению Натальи, Елена таким образом решила отомстить ей за то, что женщина придала историю огласке.