Женщина провела ночь в маске для сна и чуть не ослепла

Покупательница британского бренда PrettyLittleThing провела ночь в маске для сна и чуть не ослепла. Об этом сообщает портал Daily Star.

Лидия-Скарлетт Палмер (Lydia-Scarlett Palmer) приобрела товар на сайте марки за четыре фунта стерлингов (369 рублей) и легла в ней спать. Однако в четыре утра женщина проснулась от болезненного жжения в глазах: они стали красными и опухли из-за того, что краска вымылась с ткани изделия и попала в чувствительную часть глазного яблока.

«Мне казалось, что я получила ожог, а зрение в правом глазу стало размытым», — пожаловалась героиня материала. Она обратилась за медицинской помощью и врач прописал ей таблетки, капли и специальные мази.

Пострадавшая опубликовала жалобу на интернет-магазин в социальной сети, где рассказала, что ее зрение до сих пор не восстановилось и ей приходится носить очки.

Сотрудники бренда протестировали маску и признали, что краска действительно сходит с ткани при контакте с увлажняющим кремом. Они предложили девушке оплатить ее визиты к врачу и предоставить ей 50 фунтов стерлингов на будущие покупки, на что она ответила согласием.

«Я рада, что они проверили свой товар, и я надеюсь, что другие покупатели не пострадают. Однако я расстроена, что такая большая компания предложила мне такую незначительную компенсацию за достаточно серьезную ситуацию», — отметила Палмер.

В январе неумелая стажерка нарастила клиентке ресницы и почти лишила ее зрения. Лейни Палмер (Lainey Palmer) рассказала, что во время процедуры косметолог по ошибке приклеила ей искусственные ресницы к внутренней части века, что привело к воспалению ее глаз. Кроме того, посетительнице не удалось восстановить поврежденные ресницы.

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