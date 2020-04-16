Девушка застряла головой в новом платье и пожаловалась на унижение

Блогерша из Англии не влезла в платье популярного бренда и раскритиковала марку в сети. Об этом сообщает портал Daily Star.

22-летняя Ханна Гулдинг (Hannah Goulding) заказала два одинаковых платья разных цветов со змеиным принтом и узким воротом в интернет-магазине PrettyLittleThing. Каждый наряд обошелся ей в 20 фунтов стерлингов (1850 рублей). При примерке голова девушки застряла в вороте одного из платьев, второе же идеально подошло ей по размеру.

«Если честно, я чувствую, что меня унизили. Я заказала два одинаковых платья и моя голова не влезла в одно из них, хотя она не такая уж и большая», — пожаловалась блогерша. Гулдинг связалась с сотрудником бренда, который пообещал ей исправить ситуацию.

В феврале рекламный ролик британского интернет-ретейлера PrettyLittleThing обругали за слишком сексуальные наряды модели. Так, на одном из кадров она позирует в черных трусах и оранжевом лифе, на других девушка лежит на полу в прозрачном боди и с неоновой палочкой между ног.

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