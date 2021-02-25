Девушка показала «правильный» способ нанесения туши для ресниц и прославилась

Девушка поделилась правильным, на ее взгляд, способом достижения длинных ресниц и удивила пользователей сети. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, пользовательница по имени Тейлор Триплер (Taylor Tripler) разместила в соцсети видео, на котором показала технику нанесения туши таким образом, чтобы ресницы выглядели максимально длинными и густыми. На кадрах она сперва прокрашивает корни ресниц быстрыми движениями из стороны в сторону, используя для этого не всю поверхность щетки, а лишь ее кончик. Затем тиктокерша тщательно прокрашивает и вытягивает их вверх, а в конце она убирает излишки туши с век с помощью ватных палочек.

«Ребята, вы все наносите тушь неправильным способом. Я научилась данному методу в старшей школе и с тех пор использую только его. Из-за этого все постоянно спрашивают меня, ношу ли я накладные ресницы», — произнесла она в начале ролика, который набрал больше 80 тысяч лайков и прославил девушку.

Пользователи сети оценили продемонстрированный лайфхак и поблагодарили девушку в комментариях. «Мои ресницы теперь выглядят фантастически. Техника работает!», «Вы правы, именно так и следует наносить тушь. Многие люди об этом не знают», «Мне больше 50 лет, я тоже делаю так со времен школы», «Ты прекрасна! Спасибо за совет», — писали они.

В ноябре прошлого года стало известно, что россиянки начали сильнее красить глаза из-за защитных масок на нижней части лица. В октябре продажи туши и щипцов для ресниц выросли на 108 и 565 процентов соответственно по сравнению с тем же месяцем в 2019-м. Также женщины начали чаще покупать тени для век и воск для бровей.