Россиянки начали сильнее красить глаза из-за защитных масок на нижней части лица

Жительницы российских городов начали активнее покупать косметику для глаз из-за масочного режима, введенного в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Wildberries за октябрь текущего года.

В октябре продажи туши и щипцов для ресниц выросли на 108 и 565 процентов соответственно по сравнению с тем же месяцем в 2019 году. Кроме того, из-за постоянного ношения защитных масок на нижней части лица женщины стали сильнее краситься тенями для век — спрос на этот товар вырос на 116 процентов.

Россиянки также заинтересовались воском для бровей и инструментами для их коррекции — продажи этих позиций увеличились на 1052 и 151 процент. Большей популярностью начала пользоваться и другая продукция: жидкая подводка (256 процентов), накладные ресницы (170 процентов) и полоски для коррекции век (30 процентов).

Продажи декоративной косметики для губ остались на прежнем уровне.

В феврале, в начале пандемии коронавируса, популярные бьюти-блогерши и визажистки придумали макияж, подходящий к защитной маске. Большинство мастеров порекомендовали особенно ярко выделять глаза, поскольку это единственная часть лица, которую видно из-под аксессуара. Для этого некоторые из них предложили воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку.