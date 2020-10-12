Девушка показала «грязный» способ достижения длинных ресниц и прославилась

Девушка поделилась эффективным способом достижения длинных ресниц и удивила пользователей сети. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Так, пользовательница по имени Кейтлин (Caitlyn) разместила в соцсети видео, на котором показала технику нанесения туши таким образом, чтобы ресницы выглядели максимально длинными и густыми. На кадрах она тщательно прокрашивает и вытягивает их вверх, несмотря на то, что из-за этих действий ее веки становятся грязными. Затем она убирает излишки туши с помощью ватных палочек. «Я знаю, что это сумасшествие, но я не смогу достичь такого же результата, если не выполню весь описанный процесс», — отметила юзерша, добавив, что этот метод смешит ее друзей.

Разместив ролик, Кейтлин прославилась: публикация собрала больше 900 тысяч лайков и 13 тысяч комментариев. На данный момент видео просмотрели больше пяти миллионов раз.

Пользователей сети удивил и порадовал опубликованный видеоурок. «Да! Наконец-то кто-то об этом рассказал! Все хвалят мои ресницы и их длину, и клянусь, это потому что я пользуюсь таким методом!», «Наконец-то кто-то меня понимает, я нашла своих людей!», «Я думала, что только я так делаю!», «Моя тетя делает точно так же, только она загораживает веки карточкой или куском картона, чтобы не пачкать их», «Спасибо, теперь я знаю, что не одинока!» — писали они.

В мае представители парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» раскрыли причину внезапного интереса россиянок к туши для ресниц. Выяснилось, что из-за повсеместного введения ограничительных мер, а именно — ношения защитных масок в общественных местах, женщины начали уделять больше внимания макияжу глаз.