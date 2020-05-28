Раскрыта причина внезапного интереса россиянок к туши для ресниц

Продажи туши для ресниц выросли в несколько раз при пандемии коронавируса. Подробности внезапного скачка интереса к этому средству изданию «Подъем» раскрыли представители парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» в четверг, 28 мая.
Утверждается, что по причине повсеместного введения ограничительных мер, а именно — ношения зашитых масок в общественных местах, женщины начали уделять больше внимания макияжу глаз.
Сперва об указанной тенденции заявили ретейлеры во Франции, в настоящий момент тренд оказался актуальным и у россиянок. «В апреле-мае данная товарная категория [тушь] вошла в топ-10 наиболее востребованных товаров в период пандемии, а доля продаж губной помады за тот же период снизилась», — подтвердили в «Рив Гош».
Ранее в мае главный визажист Gucci Томас де Клайвер посоветовал женщинам изменить отношение к макияжу из-за пандемии коронавируса. По его словам, макияж «поможет вернуть чувство привычного порядка» и уверенности в себе, а также успокаивающе воздействовать на психику.