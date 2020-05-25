Спрятавший морщины макияж 80-летней пенсионерки поразил пользователей сети

Визажистка из Шотландии сделала своей 80-летней родственнице скрывающий морщины макияж и поразила результатом подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 33-летней Юлии Стронах (Julia Stronach), для достижения омолаживающего эффекта следует избегать нанесения толстых слоев косметики. Кроме того, накладывая макияж на брови, необходимо обводить только их верхнюю часть, поскольку слишком четкая форма и темные линии старят лицо.

Помимо этого, для достижения наиболее естественного образа она рекомендует не выходить за контур губ при нанесении помады.

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Эксперт также отмечает, что накладные ресницы, неровные стрелки на глазах и неправильно подобранный оттенок тонального крема старят женщин и подчеркивают недостатки, которые они, напротив, пытаются скрыть с помощью макияжа.

Пользователи сети восхитились преображением пенсионерки в комментариях под опубликованным материалом: «Вау, это и есть магия макияжа. Ее тетя выглядит просто шикарно!», «Ого, она помолодела на лет 20», «Вот это преображения, женщина выглядит потрясающе!», «Восхитительная работа».

В мае 42-летняя американская актриса и модель Дженьюари Джонс (January Jones) показала лицо вблизи и удивила подписчиков своей молодостью. На размещенном в сети кадре она позирует на шезлонге в бикини, склонившись к камере. Поклонники знаменитости поразились отсутствием морщин на лице модели. «Она выглядит на 25 лет, совсем нет морщин!» — высказался один из них.

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