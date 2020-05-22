Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков

Преподавательница Йоги из Калифорнии показала фотографию, на которой вблизи запечатлено ее лицо, и удивила пользователей сети. На снимок, размещенный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

В интервью для издания 41-летняя Элис Васкез (Alice Vasquez) призналась, что довольно рано погрузилась в семейные хлопоты, так как родила первую дочь в 16 лет. Женщина также рассказала, что ее дети тоже обзавелись своими семьями в раннем возрасте, поэтому в настоящий момент у нее уже есть внуки. Однако, по словам американки, мужчины часто говорят ей, что в свои 40 она выглядит лучше, чем некоторые девушки в 20 лет.

Недавно молодая бабушка увлеклась фитнесом и йогой, а также начала вести свой блог в Instagram, на который подписаны 32 тысячи человек. В своем аккаунте она публикует селфи и фотографии, на которых демонстрирует свое подтянутое тело.

💗Losing my innocence but gaining my power 🤸🏻‍♀️#girltalk#nevergiveup#knowyourworth#knowthyself#selflove Фото опубликовано @sweetalice101

В частности, женщина разместила кадр, на котором позирует в кружевном топе и вблизи демонстрирует молодое лицо. Фотография впечатлила ее подписчиков. «Выглядишь потрясающе!», «Красивая, как и всегда», «Очень горячо», «Розовый тебе к лицу!» — комментировали они пост.

«За третий десяток жизни я узнала себя лучше, чем когда-либо. Я нашла свой путь и поставила ясные цели», — заключила она.

В мае 42-летняя модель Дженьюари Джонс (January Jones) показала лицо вблизи и порадовала пользователей сети отсутствием морщин. На опубликованном кадре она позирует в шезлонге в бордовом купальнике, склонившись к камере. «Она выглядит на 25 лет, совсем нет морщин!» — написал один из поклонников.

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