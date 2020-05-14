Женщинам посоветовали изменить отношение к макияжу из-за пандемии коронавируса

Главный визажист Gucci Томас де Клайвер посоветовал женщинам изменить отношение к макияжу из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит «Коммерсантъ».

В своем интервью для издания визажист отметил, что в изоляции можно получать удовольствие от процесса создания макияжа. «Если вы работаете из дома, то можете не спешить и не краситься за привычные пять минут. У вас появилась роскошная возможность потратить на себя чуть больше времени», — пояснил он.

Более того, де Клайвер добавил, что макияж может «помочь вернуть чувство привычного порядка» и уверенности в себе, а также оказать успокаивающее воздействие на психику.

В апреле режим самоизоляции стал причиной массового стремления к привлекательной внешности. Ссылаясь на результаты собственного исследования, французская компания косметики L'Oreal за первые три месяца 2020 года отметила повышенный интерес к своей продукции, в частности к декоративной и уходовой косметике.

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