В российском регионе прекратили продажу косметики

В Тульской области прекращена продажа косметических средств в магазинах в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что жители региона смогут приобрести только защитные маски, влажные и сухие салфетки, дезинфицирующие средства для рук и мыло. Помимо этого, будет осуществляться торговля таких товаров, как стиральный порошок, туалетная бумага, зубная щетка и паста.

По информации источника, не во всех магазинах были убраны товары с полок, однако при попытке приобрести их продавцы «качают головой и грустно вздыхают».

В феврале стало известно, что жители Дальнего Востока остались без овощей из-за китайского вируса. После закрытия российской границы с Китаем на Дальнем Востоке из супермаркетов пропали овощи, а оставшиеся в продаже продукты значительно подорожали. Так, например, цена зеленого лука увеличилась почти в два раза — до 399 рублей за килограмм.

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