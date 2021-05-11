Испорченные в салоне красоты волосы прославили девушку в сети

Клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница Бренда (Brenda) с никнеймом btrevy16 показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж (чередование прядей разных оттенков) с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем девушка продемонстрировала свою фотографию после посещения парикмахера: на ней видно, что мастер прокрасил пряди героини неравномерно, из-за чего ее прическа испортилась.

«Да, это было сделано в салоне. Нет, это был не первый балаяж стилиста. Да, мне вернули деньги, поскольку я пожаловалась на мастера», — подписала Бренда пост. Известно, что блогерша обратилась к другому колористу для исправления окрашивания, во время которого специалисту пришлось отрезать несколько сантиметров ее волос.

Публикация стала вирусной и набрала 2,4 миллиона просмотров и больше 340 тысяч лайков. Пользователи сети выразили свое негодование в комментариях. «Мой трехлетний брат справился бы с этой задачей лучше», «Вышло куда хуже, чем я предполагала», «У меня отвисла челюсть», «Боже, только не это», — писали они.

В марте муж сделал домашнее окрашивание жене вопреки запрету парикмахера и удивил ее. 47-летняя писательница Люсиль Хоу (Lucille Howe) не красила волосы полгода из-за отсутствия возможности посетить салон в связи с пандемией коронавируса. Британка попросила своего супруга, чтобы тот закрасил ее седину и потемневшие корни. В результате ее возлюбленный Рама успешно справился с задачей.