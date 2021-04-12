Пар пошел из головы женщины во время окрашивания в домашних условиях

Женщина покрасила волосы в домашних условиях и сняла последствия процедуры на камеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Сперва пользовательница с никнеймом @imamericahdz продемонстрировала фото образца желаемого результата: она решила окрасить одну половину волос в красный цвет, а вторую — в черный.

Далее блогерша показала процесс обесцвечивания собственных волос. На видео видно, как после нанесения средства из ее головы начал идти пар, а затем выпали несколько прядей волос. Несмотря на это, женщина продолжила процедуру.

В конце ролика героиня материала показала получившуюся прическу. «Волосы стали фиолетовыми. Получилось довольно мило», — произнесла она.

Публикация стала вирусной и набрала 6,4 миллиона просмотров. Подписчиков рассмешил пост блогерши. «Почему из тебя идет пар?», «Пожалуйста, в следующий раз иди в парикмахерскую», «Я больше никогда не буду обесцвечивать волосы», «Боже, это очень смешно!», «Ну все, теперь я боюсь краситься», — писали они.

Ранее в апреле женщина год собирала по дому свои выпавшие волосы и нарастила их. Пользовательница с никнеймом @cocolee379 объяснила, что находит выпавшие пряди на полу, в ванной или снимает их со своей головы, после чего расфасовывает по полиэтиленовым пакетам. Затем она приклеивает их на голову с помощью скотча.