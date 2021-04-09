Женщина год собирала по дому свои выпавшие волосы и нарастила их

Женщина год собирала свои выпавшие волосы, чтобы нарастить их обратно. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница с никнеймом @cocolee379 объяснила, что находит выпавшие пряди на полу, в ванной или снимает их со своей головы, после чего расфасовывает по полиэтиленовым пакетам. Затем она приклеивает их на голову с помощью скотча.

В конце видео блогерша показала количество накладных прядей, которые ей удалось сделать из выпавших волос. Публикация стала вирусной, набрав 21,9 миллиона просмотров, и вызвала споры в сети.

Так, одни зрители не одобрили увлечение женщины: «Ты серьезно собираешь их, чтобы потом приклеить обратно? Ты сумасшедшая», «Какой в этом смысл?», «Представьте себе, что вы приходите в гости к своей подруге, а у нее в ванной висит куча волос на скотче», «Почему ты это делаешь?», «Меня сейчас вырвет».

Однако другим юзерам понравился лайфхак блогерши. «Мне тоже стоит попробовать так сделать. Я теряю много волос», «Ого, интересный способ!», «Ты гений!», «Я бы тоже хотела так делать, но у меня кудрявые волосы», «Здорово! И почему я сама до этого не додумалась?» — писали они.

В октябре 2020 года женщина не стриглась 15 лет и показала результат. 31-летняя Стефани Классен (Stefanie Classen) перестала ходить к парикмахеру в 16 лет. Героиня рассказала, что с момента начала эксперимента ее волосы вырастали на один сантиметр каждый месяц, и к 2011 году их длина достигла бедер. В 2018 году волосы Классен по длине достигли колен, и она начала получать «странные» сообщения в соцсетях.