Женщина не стриглась 15 лет и показала результат

Жительница немецкого города Дюссельдорф не стриглась 15 лет и отрастила волосы почти двухметровой длины. О результатах ее эксперимента сообщает Daily Mail.



Согласно материалу, 31-летняя Стефани Классен (Stefanie Classen) перестала стричься в 16 лет. По ее словам, длинные пряди всегда ассоциировались у нее с красотой, и как только ее волосы выросли до плеч, она почувствовала себя более привлекательной. «Последний раз я ходила в парикмахерскую в 2005 году. Обычно я сама срезаю поврежденные кончики раз в месяц», — поделилась женщина.



Героиня рассказала, что с момента начала эксперимента ее волосы вырастали на один сантиметр каждый месяц, и к 2011 году их длина достигла бедер. «К тому времени они были длиннее, чем у большинства людей, и я начала получать много комментариев от друзей и незнакомцев. Мне были приятны комплименты, это вдохновляло меня продолжать их отращивать», — сказала она.



В 2018 году волосы Классен по длине достигли колен, и она начала получать «странные» сообщения в соцсетях. «Люди спрашивали, могут ли они встретиться со мной, чтобы потрогать или расчесать мои волосы. Один мужчина спросил, могу ли я записать, как совершаю с ними действия сексуального характера — это было очень странно. Но я не обращаю внимания на неприятные просьбы, потому что, в большинстве своем, люди очень добры со мной», — добавила немка.

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Также женщина поделилась своим уходом за волосами. Выяснилось, что она использует обычный шампунь и кондиционер и не пользуется феном. «Я ложусь спать с мокрыми волосами, чтобы к утру они высохли сами по себе», — пояснила Классен.

Кроме того, немка заявила, что не собирается стричься в ближайшее время. Она надеется, что к 2022 году волосы достигнут двух метров в длину.



Ранее сообщалось о жительнице Вьетнама, которая не подстригалась 64 года. 83-летняя Нгуйен Тхи Динх (Nguyen Thi Ding) с 19 лет не стриглась и не мыла волосы с шампунем. Сейчас их длина достигает шести метров. Они свалялись в длинный жгут, похожий на питона.