Женщина не стриглась 64 года и отрастила шестиметровые волосы

Жительница Вьетнама 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем. Об этом сообщает сайт Dunya News.

83-летняя Нгуйен Тхи Динх (Nguyen Thi Ding) впервые подстригла волосы, когда ей было 19 лет. После этого она страдала от сильных головных болей. Родители отвели ее на прием ко врачу, но даже после прописанного лечения симптомы не прекратились.

С тех пор Динх никогда не стриглась и не мыла волосы с шампунем. Сейчас их длина достигает шести метров. Они свалялись в длинный жгут, похожий на питона.

Ранее сообщалось, что подросток из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера. Неряшливым видом школьника были недовольны его учителя, однако мальчик боялся парикмахеров и отказывался стричься даже у знакомого барбера.