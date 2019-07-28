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Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера

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Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.

По словам родителей, их 14-летний сын хотел отрастить длинные волосы «как у серферов» и не шел на уговоры родных. За годы его волосы запутались и свалялись. Неряшливым видом школьника были недовольны его учителя, однако мальчик боялся парикмахеров и отказывался стричься даже у знакомого барбера.

Чтобы заставить мальчика привести голову в порядок, родители убедили его, что для начала ему стоит сделать аккуратную стрижку. Отец ребенка называет решение Оуэйна подстричься «очень смелым шагом», учитывая его страх перед парикмахерами. «Он такой сильный и решительный мальчик», — говорит мужчина.

Барбера, к которому обратились Томасы, поразило состояние волос мальчика. «Я впервые столкнулся с такими волосами… Я никогда не видел подобного лично. Я словно чистил картошку», — описал впечатления барбер Джеймс Уильямс (James Williams).

Специалист признался, что первоначально не был уверен в том, что справится с поставленной задачей. Для начала он избавился от задеревеневших участков, под которыми проглядывали натуральные волосы. По выражению отца, волосы «оторвались как обертка пасхального яйца».

Результат удивил не только родителей, но и мальчика. Он выслушал советы от парикмахера и согласился использовать уход, который позволит ему отрастить длинную шевелюру.

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