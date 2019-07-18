Мужчина 40 лет не мыл голову и отрастил аномально длинные волосы

Житель индийского округа Мунгер, штат Бихар, 40 лет не стригся и не мыл голову. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

63-летний Сакал Дев Тудду (Sakal Dev Tuddu) вспоминает, как во время сна, около 40 лет назад, его волосы сбились в один дред. Мужчина воспринял произошедшее как божественное благословение. Он утверждает, что бог приходит к нему в снах и запрещает стричь волосы. Позже он бросил пить и курить, следуя религиозным устоям.

Выходя на улицу, Дев Тудду складывает дред на макушке и покрывает его белой тканью, чтобы волосы не касалась пола и не пачкались.

Индиец живет с женой Рупией Деви (Rupiya Devi), тремя сыновьями, тремя дочерьми и семью внуками. По его словам, жена не осуждает его внешний вид. Он уже 31 год работает в департаменте лесного хозяйства, а также помогает местным жителям лечить бесплодие.

Рекордно длинные дреды принадлежат уроженке Кении Аше Манделе (Asha Mandela). В 2018 году, когда женщине было 55 лет, их длина составляла 34 метра.

В апреле сообщалось, что 77-летний Акэ Ичжэн из китайской провинции Сычуань отрастил волосы длиной более 5,5 метра. Он решил отращивать волосы, когда ему было 23 года, поскольку считал это полезным для здоровья.

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