Ребенок отказался от расчески из-за редчайшей мутации волос

Жительница Великобритании рассказала о редчайшем заболевании ее семилетнего ребенка. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Шарлотта Сеймур (Charlotte Seymour) из английского города Норталлертон, графство Норт-Йоркшир, вспоминает, как ее дочь по имени Винтер (Wynter) появилась на свет с темными густыми волосами, которые с годами заметно посветлели и стали «непослушными». «Ее волосы — это нечто. Пряди будто скатались, а на макушке распались на миллион проборов. Расчесать их просто невозможно», — посетовала 33-летняя британка.

«Когда ей исполнилось три года, волосы так сильно завились, будто я накрутила их на плойку. Было очень сложно их уложить», — добавила она. Женщина наносила на голову ребенка всевозможные косметические средства и спреи для разглаживая волос, однако ничто не помогало. Тогда Шарлотта начала искать решение проблемы в интернете и наткнулась на несколько подобных случаев.

Оказалось, что юная Винтер страдала синдромом нерасчесываемых волос (uncombable hair syndrome) — заболеванием, при котором волосы растут почти перпендикулярно коже головы. «Ее волосы действительно привлекают повышенное внимание, и иногда люди даже спрашивают: "Что случилось с ее волосами?" Однако Винтер это не тревожит, — объяснила ее мать. — Девочке нравятся ее волосы, равно как и внимание. Она уверена в себе».

Шарлотта выразила надежду на то, что редкое заболевание ее дочери, зафиксированное лишь у сотни людей по всему миру, с возрастом пройдет. Она заключила, что необычное отклонение может осложнить девочке жизнь.

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