Редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня

Индийский школьник Лалит Патидар страдает редким заболеванием, известным как «синдром оборотня», из-за которого все его лицо покрыто волосами. Его историю рассказало The Daily Mail.

Лалит родился с врожденным гипертрихозом. При этом заболевании избыточный рост волос проявляется в необычных частях тела, а также не соответствует полу или возрасту. У школьника волосами покрыто все лицо.

13-летний мальчик достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

В будущем Лалит собирается стать полицейским и «посадить всех воров и преступников в тюрьму». «Я хочу зарабатывать деньги как честный полицейский, и таким образом заботиться о моих родителях», — сказал он.

В январе 17-летняя Супатра Сусуфан (Supatra Susuphan) из Таиланда, которая также страдает гипертрихозом, вышла замуж. В 2010 году ее признали «самой волосатой девушкой в мире» по версии Книги рекордов Гиннесса.

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