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Редчайшая особенность организма навсегда лишила женщину боли

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Джо Кэмерон

Жительница Великобритании приобрела устойчивый иммунитет к боли из-за редчайшей генетической особенности. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Джо Кэмерон (Jo Cameron) из небольшой деревни Уайтбридж на севере Шотландии обнаружила, что не испытывает боли, когда в восемь лет сломала руку, катаясь на роликах. «Только спустя три дня мама почуяла неладное, отметив, что моя рука свисает странным образом», — объясняет 71-летняя женщина.

Британка вспоминает, как часто обжигалась о раскаленную печь, но узнавала об этом только по запаху от кожи. «Я могу порезаться и не заметить этого до тех пор, пока не увижу кровь», — добавила она. До 65 лет Кэмерон была убеждена, что ее чрезвычайно низкий болевой порог — нормальное явление. Медики обратили внимание на ее особенность, когда она перенесла операцию на бедро.

Пациентка три раза приходила на плановый осмотр, и каждый раз врачи отправляли ее домой из-за отсутствия болевых ощущений. Во время очередного визита ей сделали рентгеновский снимок, который выявил, что бедро находится в критическом состоянии. Оказалось, что женщина страдала тяжелой формой остеоартрита (наиболее распространенная форма артрита, — прим. «Ленты.ру»). Через год она перенесла очередную операцию: ей удалили небольшую кость в области запястья у основания большого пальца, которая пострадала из-за артрита.

Кэмерон пришла в себя после хирургического вмешательства и оценила уровень дискомфорта на ноль по десятибалльной шкале. Позже доктора тщательно исследовали организм британки и диагностировали, что у нее иммунитет к боли. В ходе исследований женщина призналась, что не чувствовала болей и во время двух перенесенных родов. «Я всегда уверяла девушек, что рождение ребенка — не так страшно, как им кажется», — вспоминает она.

Доктора изучили историю болезней семьи и пришли к выводу, что мать и дочь пациентки не имеют генетических отклонений. Однако проведенные анализы выявили, что у ее сына присутствует та же мутация организма. Предположительно, погибший отец британки также страдал данным заболеванием, так как при жизни редко жаловался на приступы боли.

Медики выразили надежду, что исследования редчайшей особенности организма Кэмерон, встречающейся у одного из нескольких миллионов людей, способны решить важные вопросы в области медицины и поспособствовать созданию нового болеутоляющего средства.

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