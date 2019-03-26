Британка оправдала привычку есть по ночам редким заболеванием

Жительница британского города Фэрхам, графство Гэмпшир, рассказала о редком заболевании, заставляющем ее есть вредные продукты по ночам. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

Днем Лаура Батачели (Laura Bataceli) соблюдает пескетарианскую диету: ест только фрукты, овощи, орехи, зерно и рыбу. 46-летняя женщина утверждает, что с 28 лет перестала есть мясо по этическим соображениям, а от фастфуда и сладостей отказалась ради поддержания здоровья и стройной фигуры — Батачели работает джазовой певицей и потому тщательно следит за внешностью.

Однако около десяти лет назад британка начала время от времени с утра чувствовать во рту вкус шоколада, печенья и других сладостей и находить обертки от них. Как оказалась, она вставала по ночам, шла на кухню и, находясь в полусне, поедала мороженое, торты, сладости и чипсы. Как-то раз за пару недель ночного жора Батачели набрала три килограмма.

Несколько месяцев назад, когда приступы участились, она попросила мужа установить на двери кухни замок, на ночь закрывать дверь и прятать от нее ключ. Способ сработал, однако когда супруга певицы нет дома, и некому запереть дверь, она продолжает есть.

Доктора заявили Батачели, что она страдает от редкого расстройства пищевого поведения — синдрома ночной еды, обычно поражающего женщин. Невролог и сомнолог Гай Лешсинер (Guy Leschziner) сравнил проявление болезни с синдромом беспокойных ног: «Оба заболевания можно описать как тик или непреодолимую потребность, которую невозможно подавить». Он добавил, что некоторые пациенты пытаются приготовить блюда во сне и получают ожоги или даже жуют сырое мясо.

По словам врача, синдром, не признанный международным медицинским сообществом, обычно связан с другими психологическими проблемами — тревожностью, депрессией, повышенным уровнем стресса, расстройствами пищевого поведения или синдромом отмены после прекращения приема наркотических веществ. В случае Батачели он осложнен лунатизмом.

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