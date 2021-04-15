Женщина показала дешевый способ стать блондинкой и вызвала споры в сети

Жительница Манчестера показала дешевый способ окрашивания волос в блонд и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Сара Мэррифилд (Sarah Merrifield) рассказала, что в прошлом она ходила в парикмахерскую и отдавала более 100 фунтов стерлингов (10,6 тысячи рублей) за окрашивание. В то время она была студенткой и не могла позволить себе проводить дорогостоящую процедуру слишком часто. В связи с этим, женщина начала использовать осветляющий спрей для волос бренда Sun-In за 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).

Мэррифилд заверила, что одной бутылки средства ей хватает более чем на год. Упомянутый спрей осветляет локоны без красящих веществ в составе. Для того чтобы добиться желаемого эффекта, нужно распылить средство на влажные волосы и высушить их феном или на солнце. Однако женщина предупредила, что такой спрей может испортить качество волос, поэтому она не рекомендует его использовать.

Ролик набрал более 208 тысяч просмотров. Пользователям сети понравился лайфхак англичанки. «Я тоже пользуюсь этим спреем! Обожаю его!», «Как же красиво выглядят твои волосы!», «Отличный цвет!», «Очень натурально выглядит!», «Шикарные волосы!» — писали они.

Однако другие посчитали способ Мэррифилд опасным. «Не делайте этого! Вы убьете свои волосы!», «Мои волосы стали желтыми после этого спрея», «Я тоже пользовалась этим спреем, и мои волосы стали оранжевыми», «У вас скоро все волосы выпадут», «Не слушайте ее, не надо этого делать», — высказывались юзеры.

В сентябре 2020 года женщина покрасилась в домашних условиях и утром не смогла открыть глаза. Парикмахер Шерри Виртью (Sherrie Virtue) объяснила журналистам, что меняла цвет волос самостоятельно всего шесть раз за всю жизнь и прежде у нее не возникало никаких проблем. По ее словам, из-за купленной в магазине краски ее кожа на голове и шее стала чесаться, гореть, а затем распухла. Кроме того, спустя три дня женщина не смогла открыть глаза, поскольку они заплыли из-за отека лица.