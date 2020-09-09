Женщина покрасилась в домашних условиях и наутро не смогла открыть глаза

Жительница Канады покрасила волосы в домашних условиях и рассказала об ужасных последствиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Парикмахер Шерри Виртью (Sherrie Virtue) объяснила журналистам, что меняла цвет волос самостоятельно всего шесть раз за всю жизнь и прежде у нее не возникало никаких проблем. Однако во время последнего окрашивания она ощутила небольшой зуд, но не придала этому значение, поскольку через несколько дней он прошел.

Героиня материала решила повторить процедуру через некоторое время. По ее словам, из-за купленной в магазине краски ее кожа на голове и шее стала чесаться, гореть, а затем распухла. Кроме того, спустя три дня женщина не смогла открыть глаза наутро, поскольку они заплыли из-за отека лица.

41-летняя Виртью осознала, что получила аллергическую реакцию на один из компонентов состава и обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали пострадавшей антигистаминный препарат, чтобы остановить распространение отека.

Женщине понадобился месяц, чтобы избавиться от последствий окрашивания. Кроме того, за это время она дважды побрила голову, чтобы избавиться от токсинов, которые оставались на коже. «Я больше не буду красить волосы, потому что следующий раз может стать последним. Это не стоит боли, которую я испытала», — подчеркнула парикмахер.

Виртью решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других женщин от использования некачественной краски для волос. Она также призвала их всегда делать тест на аллергическую реакцию перед нанесением любого косметического средства.

В феврале женщина осветлила волосы дешевой краской и почти облысела. Англичанка Шенон Кент (Shanon Kent) покрасила волосы средством для осветления цвета за 1178 рублей. Во время окрашивания у нее начался зуд и она смыла средство раньше рекомендуемого. В итоге Кент потеряла 400 грамм своих волос и едва не облысела.