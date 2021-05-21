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Пенсионер поджег отделение «Почты России» со словами «чтоб вы все сдохли» и умер

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В городе Кинель Самарской области пенсионер ворвался в отделение «Почты России» со словами «чтобы вы все сдохли», устроил пожар и покончил с собой. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Анатолий Зенков пришел в почтовое отделение №1 за письмом. Забрав его, мужчина ушел и вернулся на почту с тремя бутылками горючей смеси, которые и пустил в ход. Когда одна из сотрудниц почты побежала к огнетушителю, пенсионер преградил ей путь и сказал: «Чтоб вы все сдохли». Отмечается, что пенсионер скончался от полученных ожогов.

Сотрудники почты рассказали, что Зенков был «мужчина со странностями». По их словам, недавно он закрыл входную дверь в почтовое отделение и отказался выпускать людей. Baza уточняет, что пенсионер развелся с женой, после чего между бывшими супругами начались судебные разбирательства из-за недвижимости. Документы из суда пенсионеру приходили по почте.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Санкт-Петербурга пришел к зданию коммунальной службы и поджег его в знак протеста. По словам россиянина, ее сотрудники не поменяли ему счетчик в квартире, из-за чего пенсионеру пришлось неделю жить без электричества.


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