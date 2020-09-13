Россиянин обиделся на соседей, взорвал себя и жилой дом

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Подъезд двухэтажного многоквартирного дома обрушился в результате взрыва в селе Вознесенка в Приморье, погиб 80-летний мужчина. Видео с места инцидента опубликовано в закрытом Instagram-аккаунте «Экипажи ДПС [Приморье]».

На кадрах видна разрушенная и дымящаяся половина здания, которую тушат пожарные. Вокруг разбросаны деревянные доски и фрагменты кирпичных стен.

Соседи погибшего отмечали, что сначала он сжег сарай и поджег гараж, после чего произошел хлопок уже в его квартире. Пенсионер разводил коз и кур в подсобном хозяйстве рядом с домом и ссорился с соседями, которые были недовольны запахом, сообщает VL.RU. Местные жители рассказали изданию, что обиженный россиянин говорил, что «устроит им в сентябре» и «всех взорвет».

После взрыва эвакуированы более 20 человек, они временно будут жить в сельском доме культуры. Власти обещали выдать сертификаты на новое жилье владельцам квартир, которые не подлежат восстановлению.