Три человека погибли при пожаре в Новосибирске

Три человека погибли в ночь на 19 мая при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, сообщает СК России по региону.

«Сегодня ночью на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении ведомства.

Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, в том числе один ребенок, они не пострадали. По факту гибели жильцов возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сообщалось, что двое взрослых и девятилетний ребенок погибли во время пожара в частном дома в Алтайском крае. Огонь вспыхнул в пристройке к дому, предположительно, из-за неисправности электропроводки.

В начале мая стало известно о пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. В результате аварии погибло пять человек. По данным следствия, причиной стал взрыв газового баллона.