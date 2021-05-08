Возросло число жертв пожара в Подмосковье

В подмосковных Мытищах возросло число жертв пожара в сварочном цехе. По данным прокуратуры Московской области, в результате аварии погибло пять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Наталья Григорьева.

Она также уточнила, что прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом (СК) по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Официальный представитель подмосковного ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, в свою очередь, назвала причину пожара. По данным следствия, ей стал взрыв газового баллона. Кроме того, Врадий добавила, что после аварии один пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время на месте ведутся работы по тушению пожара.

Возгорание по адресу улица 3-я Новая, владение 42 произошло вечером 7 мая. Сообщалось, что внутри строения находились кислородные баллоны, 11 из них были вынесены, также спасатели вытащили баллон с пропаном.