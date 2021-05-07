Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цеху в Подмосковье

Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

До этого ГУ МЧС России по Московской области сообщило об одном пострадавшем. Информация о возгорании по улице 3-я Новая, владение 42 поступила в 18:31, по прибытии первого расчета горели двухэтажное нежилое здание на площади 20 квадратных метров и стоящий на улице автомобиль.

К 19:20 площадь пожара увеличилась до 225 квадратных метров, а в 20:18 он был локализован. Внутри строения находились кислородные баллоны, 11 из них были вынесены, также спасатели вытащили баллон с пропаном. Угроза взрыва сохраняется.

Ранее три грузовых автомобиля, два бензовоза и фура, попали в аварию на трассе Екатеринбург — Тюмень и сгорели дотла после взрыва. Момент происшествия попал на видео. Пострадавших в результате ДТП нет. Отмечается, что одна из фур перевозила опасный груз — алюминиевую пудру.