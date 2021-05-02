Под Москвой загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми

Автомобиль с двумя детьми загорелся в подмосковном поселке Серебряные пруды, после чего их отец пошел под суд. Информация появилась в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Сообщается, что в мужчина отправился в магазин и оставил запертыми в транспортном средстве сыновей двух и четырех лет. Через некоторое время в машине произошло возгорание. Отмечается, что один из мальчиков не пострадал, а его младший брат получил серьезные ожоги и находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным издания, против отца детей возбудили уголовные дела по статьям 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и 125 УК РФ («Заведомое оставление малолетних в опасности»).

В настоящий момент назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения обстоятельств и причин возгорания.

В январе прошлого года россиянин бросил детей пяти и семи лет в Шереметьево. В оставленной записке говорилось, что у мужчины нет денег на их содержание, но позже он за ними вернется. В конечном счете его осудили на один год и три месяца в исправительной колонии.