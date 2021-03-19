Тела трех человек обнаружили в припаркованном автомобиле в российском городе

Тела трех человек обнаружили в припаркованном автомобиле в городе Тула. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК, погибшими оказались две женщины и ребенок. Предварительной причиной их смерти могло быть отравление угарным газом. «Другие версии также отрабатываются», — отметили там.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На данный момент место происшествия осматривают эксперты, проводятся следственные и процессуальные действия.

Ранее житель другого российского города — Калининграда — сгорел заживо в автомобиле после попытки сбежать от полиции. По словам очевидцев, машина врезалась в дерево и загорелась. Через пять минут на место приехали пожарные и потушили огонь. Внутри автомобиля обнаружили обгоревшее тело человека.