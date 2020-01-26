В Петербурге заметили окровавленное тело в багажнике автомобиля

Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о похищении человека, которого неизвестные поместили в багажник каршерингового автомобиля. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Юрий Баринов, чей клиент стал очевидцем преступления.

По его словам, 26 января на улице Кржижановского у дома 5 корпус 4 четверо мужчин вытащили из подъезда окровавленное тело мужчины, погрузили в багажник автомобиля Renault бело-желто-оранжевого цвета и скрылись.

Очевидцы заметили номер машины, запомнили его и обратились в полицию. В ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области подтвердили получение сообщения о преступлении в дежурную часть Невского УМВД около двух часов дня. Идет проверка.

В декабре прошлого года в Татарстане арестовали полицейского, который вместе с братом похитил мужчину и заставлял работать на ферме отца. Как рассказал потерпевший, каждый день ему приходилось трудиться с четырех утра до полуночи. Его регулярно избивали, а за отказ чистить туалеты поливали руки кипятком. Сбежать от полицейских он не мог, поскольку постоянно находился под присмотром.

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