Россиянин попросил друзей украсть для него знакомую и подвел их под суд

Житель Краснодара попытался похитить знакомую, чтобы заставить ее жить с ним, для этого он привлек двух своих друзей. Все трое злоумышленников получили реальные сроки. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

Установлено, что в январе 2018 года местный житель 1991 года рождения, «желая принудить к совместному проживанию знакомую», попросил двух друзей помочь ему. Вместе они схватили девушку, которая шла пешком по улице, и насильно посадили ее на заднее сиденье автомобиля. Они планировали отвезти ее в квартиру, где собирались удерживать против воли. В районе улицы Красных партизан злоумышленников остановила полиция, сотрудники освободили похищенную.

Ленинский районный суд Краснодара признал мужчин виновными по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, семь лет и шесть лет и два месяца в исправительной колонии строгого режима.

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Апелляционной инстанцией рассмотрено уголовное дело в отношении троих жителей Краснодара, осужденных за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Апелляционный суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.

Ранее жительница села Большое Рыбушкино Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть ее дочь, которую якобы похитил уроженец республики ради женитьбы. Девушка пропала 20 ноября. Через четыре дня она объявилась — она записала видеообращение, в котором рассказала, что вышла замуж за «хорошего человека», однако мать все равно обратилась к Кадырову. Реакции от главы Чечни пока не последовало.

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