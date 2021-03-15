Россиянин заживо сгорел в машине после попытки водителя сбежать от полиции

В Калининграде местный житель сгорел заживо в автомобиле после попытки водителя сбежать от полиции. Об этом сообщило издание «Клопс» со ссылкой на МЧС.

Авария произошла 15 марта около 02:30 возле поворота Ленинского проспекта на Барнаульскую улицу. По словам очевидцев, автомобиль врезался в дерево и загорелся. Через пять минут на место приехали пожарные и потушили огонь. Внутри автомобиля обнаружили обгоревшее тело человека.

По данным источника издания в экстренных службах, 34-летний водитель ехал на большой скорости. Во время столкновения он вылетел из автомобиля, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, но он отказался от медицинской помощи. Россиянин не отрицал, что пил спиртное.

В региональном управлении МВД уточнили, что погибший — 42-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняются.

В июне 2020 года в Саранске столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего произошло возгорание обоих машин, погибли шестеро человек. По словам очевидца, ДТП произошло из-за выезда одного из водителей на встречную полосу.

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