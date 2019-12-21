В центре Москвы две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля сгорели после аварии.
Пожарные, прибывшие на место ДТП по адресу Большая Садовая улица, дом 1, оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента пострадавших нет.
Столкнувшиеся машины полностью уничтожены огнем.
Движение в районе аварии затруднено, свидетельствуют данные Яндекс.Карт.
7 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Тогда автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание.
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