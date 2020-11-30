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Россиянину вынесли приговор за брошенных в Шереметьево маленьких детей

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор жителю Хабаровского края Виктору Гаврилову, который бросил двух своих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево и улетел, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Мужчина осужден на один год и три месяца в исправительной колонии за кражу денег и оставление ребенка в опасности (статьи 158 и 125 УК). Приговор в законную силу не вступил.

В суде установлено, что 26 января 2020 года 41-летний россиянин и двое его сыновей пяти и восьми лет прилетели из Комсомольска-на-Амуре в Москву. В аэропорту прилета отец оставил мальчиков с документами и запиской. В ней говорилось, что у родителя нет денег на содержание детей, но потом он за ними вернется. Сам Гаврилов через пару часов улетел один в Ростов-на-Дону, а оттуда уехал в Батайск, где поселился в гостинице. За день до перелета мужчина пытался украсть деньги знакомой пенсионерки с помощью приложения в мобильном телефоне. Перевод 100 тысяч рублей был заблокирован банком.

В августе суд ограничил мужчину в родительских правах. С него взыскали алименты на содержание детей, которые будут проживать в семье матери. Ранее женщина говорила, что бывший муж не давал ей видеться с сыновьями и угрожал.

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