Бросившего детей в аэропорту россиянина ограничили в родительских правах

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах местного жителя Виктора Гаврилова, бросившего двоих своих маленьких детей в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Таким образом, суд удовлетворил требование матери детей Ольги Пушкаревой. Кроме того, с Гаврилова взыскали алименты на содержание детей. Их оставили в семье матери.

Сейчас Виктор Гаврилов находится под арестом. На него заведено дело об оставлении сыновей в опасности, истязании их и жены, а также краже денег у знакомой.

Гаврилов бросил детей пяти и семи лет в Шереметьево 26 января, оставив им все документы и записку. В ней говорилось, что у мужчины нет денег на их содержание, но позже он за ними вернется. Мальчики рассказали полицейским, что раньше отец уже оставлял их. Мать братьев Ольга Пушкарева говорила, что после развода бывший муж не давал ей видеться с мальчиками и угрожал.