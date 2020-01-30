Брошенных в аэропорту Шереметьево детей поместили в реабилитационный центр

Детей, которых житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил в московском аэропорту Шереметьево, обследовали и поместили в социально-реабилитационный центр. Об этом сообщается на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Мальчиков навестила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она отметила, что дети активные и даже немного возбужденные. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

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«У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос», — сказала Кузнецова.

Гаврилов бросил сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В их вещах нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку. В отношении отца завели уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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