Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали

Центральный районный суд города Хабаровска отправил россиянина Виктора Гаврилова, бросившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда Гаврилов будет находиться под стражей до 13 апреля.

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку.

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