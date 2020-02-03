Брошенных в Шереметьево детей отдали опекунам

Временную опеку над двумя братьями, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, оформили их бабушка и дедушка по материнской линии. Они получат от властей единовременную выплату на детей. Об этом РИА Новости сообщил представитель администрации Комсомольска-на-Амуре, где проживают родственники.

Старшего мальчика уже устроили в школу, младшего — в детский сад. «Бабушка вчера смотрела садик и группу, куда пойдет младший. Также с ними общалась директор школы», — сказал чиновник.

Собеседник агентства отметил, что для постоянной опеки необходимо, чтобы оба родителя были лишены родительских прав. Ранее мать хотела забрать сыновей к себе в новую семью, но попала в больницу на нервной почве. Она находится на седьмом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что бабушка мальчиков пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца. Женщина утверждала, что он позвонил ей и заявил, что вернется в город и «жизни им не даст», если она заберет братьев. В прошлом он уже угрожал пенсионерке. Следственный комитет проводит проверку.

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Двух детей пяти и семи лет нашли одних в Шереметьево 26 января. При себе у них были все документы и копия паспорта отца, который, как оказалось, бросил их там и улетел в Ростов. Он также написал записку, в которой утверждал, что не может содержать сыновей и вернется за ними позже. Позднее выяснилось, что мужчина уже не раз оставлял мальчиков, и в детстве сам скитался по приютам. Его бывшая жена не жила в семье с 2018 года и не поддерживала с ними связи. По ее словам, экс-супруг пригрозил ей убийством, если она не прекратит общаться с детьми.

Против отца возбуждено дело об оставлении в опасности и об истязании. По предварительным данным, он систематически избивал жену и сыновей. Также было заведено дело о халатности, когда выяснилось, что семья неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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