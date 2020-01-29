Родственники оставленных в Шереметьево детей выразили готовность забрать их

Дедушка и бабушка оставленных в Шереметьево мальчиков выразили готовность забрать их в семью. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, передает ТАСС.

Петухова пояснила, что детей захотели забрать родственники по материнской линии, у которых хорошие условия проживания. Она добавила, что главная задача — вернуть мальчиков в «родную, кровную семью».

Мальчиков должны привезти в регион до конца недели, у них готовы все документы, в том числе согласие на перевозку к месту жительства от матери.

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Ранее сообщалось, что беременную мать мальчиков Ольгу Пушкареву положили в одну из больниц Комсомольска-на-Амуре на сохранение. Женщина очень нервничала в последние несколько дней во время допросов и общения с журналистами. Пушкарева находится на седьмом месяце беременности, ее состояние стабильное.

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В их вещах нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку. В отношении отца завели уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Пушкарева сообщила, что развелась с Гавриловым из-за постоянных издевательств и насилия. По ее словам, используя связи, он настоял на том, чтобы дети остались с ним. Она также утверждала, что последний раз видела детей в 2018 году.

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