Мать оставленных в Шереметьево детей попала в больницу

Беременную Ольгу Пушкареву, мать двоих мальчиков, которых Виктор Гаврилов бросил в московском аэропорту Шереметьево, положили в одну из больниц Комсомольска-на-Амуре на сохранение. Как отмечает Telegram-канал Mash, женщина очень нервничала в последние несколько дней во время допросов и общения с журналистами.
По словам врачей, состояние находящейся на седьмом месяце беременности Пушкаревой стабильное.
Ранее Пушкарева сообщила, что развелась с Гавриловым из-за постоянных издевательств и насилия. По ее словам, используя связи, он настоял на том, чтобы дети остались с ним. У Пушкаревой якобы не было возможности даже видеться с сыновьями. Последний раз Пушкарева видела детей в 2018 году. «Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала она.
Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В их вещах нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку.