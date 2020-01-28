Мать оставленных в Шереметьево детей попала в больницу

Беременную Ольгу Пушкареву, мать двоих мальчиков, которых Виктор Гаврилов бросил в московском аэропорту Шереметьево, положили в одну из больниц Комсомольска-на-Амуре на сохранение. Как отмечает Telegram-канал Mash, женщина очень нервничала в последние несколько дней во время допросов и общения с журналистами.

По словам врачей, состояние находящейся на седьмом месяце беременности Пушкаревой стабильное.

Материалы по теме «Я их позже заберу» Жена обвинила россиянина в пытках и ушла, оставив сыновей. Он отвез их в Москву и бросил в аэропорту

Ранее Пушкарева сообщила, что развелась с Гавриловым из-за постоянных издевательств и насилия. По ее словам, используя связи, он настоял на том, чтобы дети остались с ним. У Пушкаревой якобы не было возможности даже видеться с сыновьями. Последний раз Пушкарева видела детей в 2018 году. «Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала она.

Житель Хабаровского края Виктор Гаврилов бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В их вещах нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru