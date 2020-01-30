Россиянина заподозрили в истязании брошенных в Шереметьево детей

Мужчину, бросившего детей в московском аэропорту Шереметьево, заподозрили в их истязании. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что мужчина регулярно избивал бывшую жену и сыновей, проживая с ними в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Семья попадала в поле зрения сотрудников органов системы профилактики — в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию сыновей.

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В результате в отношении отца детей Виктора Гаврилова было возбуждено уголовное дело об истязании. Кроме того, следователи возбудили дело о халатности, в ходе расследования которого они дадут оценку действиям должностных лиц системы органов профилактики.

Виктор Гаврилов бросил двух сыновей в возрасте пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В вещах мальчиков нашли записку, где родитель объяснял поступок нехваткой денег на их содержание, а также документы и школьные дневники. Мальчиков обследовали и поместили в социально-реабилитационный центр, откуда их смогут забрать дедушка с бабушкой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об оставлении детей в опасности. Мать мальчиков, которая после развода с их отцом успела создать новую семью и находится на седьмом месяце беременности, после новостей о случившемся попала в больницу.

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