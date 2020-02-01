Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Хабаровского края.

Отец детей заявил бабушке по телефону, что если она заберет их, то он вернется в Комсомольск-на-Амуре и «жизни им не даст», рассказал собеседник агентства. По его словам, отец категорически против передачи детей бабушке и дедушке по материнской линии, у них «очень напряженные отношения».

26 января Виктор Гаврилов прилетел из Хабаровска в Москву, бросил сыновей 2011 и 2014 гола рождения в аэропорту и отправился в Ростов. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Мать детей, у которой новая семья, выразила готовность забрать их к себе. 31 января мальчиков привезли в Хабаровск.

Против отца завели дело об истязании семьи: по данным Следственного комитета, он систематически избивал жену и сыновей. Кроме того, выяснилось, что семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в связи с чем возбуждено дело о халатности.

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