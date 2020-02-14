Мать забрала брошенных в Шереметьево детей

Мать двух мальчиков, брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево, забрала их. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

Сейчас младший ребенок посещает детский сад, а старший ходит в школу. В учебных заведениях с ними по необходимости работают штатные психологи. Также министерство социальной защиты населения рассматривает вопрос о бесплатном оздоровлении детей в летнее время.

Через несколько дней после того, как Виктор Гаврилов бросил своих детей в аэропорту, он явился с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. После допроса следователи отпустили его под обязательство о явке. Накануне он был задержан в Хабаровске.

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Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 125 УК РФ («Оставление в опасности»), 117 УК РФ («Истязание») и 158 УК РФ («Кража»). По версии следствия, находясь в Комсомольске-на-Амуре, он применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил деньги у знакомой женщины, а затем бросил детей в аэропорту.

Ранее Гаврилова заподозрили в регулярном избиении бывшей жены и сыновей. Семья находилась в поле зрения сотрудников органов системы профилактики — в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию сыновей.

26 января Виктор Гаврилов бросил сыновей в возрасте пяти и семи лет в Шереметьево. В вещах детей была найдена записка, в которой родитель объяснил свой поступок нехваткой денег на их содержание, а также документы и школьные дневники. Мальчиков поместили в социально-реабилитационный центр, откуда их забрала бабушка.

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