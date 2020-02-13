Бросившего детей в Шереметьево отца задержали за насилие над женой

В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, бросившего своих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 125 УК РФ («Оставление в опасности»), 117 УК РФ («Истязание») и 158 УК РФ («Кража»). По версии следствия, мужчина, находясь в Комсомольске-на-Амуре, применил физическую силу в отношении своей супруги и детей, похитил деньги у знакомой женщины, а затем бросил сыновей в московском аэропорту.

С Гавриловым проводятся следственные действия. Также в СКР отметили, что расследуется уголовное дело о халатности, в ходе которого будет проверены действия должностных лиц по защите прав детей задержанного и его бывшей супруги.

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30 января сообщалось, что следователи получили информацию о том, что Гаврилов регулярно избивал бывшую жену и сыновей, проживая с ними в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Семья попадала в поле зрения сотрудников органов системы профилактики — в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию сыновей.

Виктор Гаврилов бросил двух сыновей в возрасте пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В вещах мальчиков нашли записку, где родитель объяснял поступок нехваткой денег на их содержание, а также документы и школьные дневники. Мальчиков обследовали и поместили в социально-реабилитационный центр, откуда их забрала бабушка.

Мать детей после развода с их отцом успела создать новую семью и находится на седьмом месяце беременности.

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