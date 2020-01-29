Бросившего двоих детей в Шереметьево отца отпустили

Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, отпустили из управления Следственного комитета в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он отпущен, у него взято обязательство о явке», — сообщил собеседник агентства.

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Мужчина сам явился к следователям 28 января. Он объяснил свой поступок и извинился перед детьми. «Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — сказал Гаврилов.

В свою очередь мать брошенных мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что развелась с Гавриловым из-за постоянных издевательств и насилия. По ее словам, используя связи, он настоял на том, чтобы дети остались с ним. «Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказала она.

Гаврилов бросил сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. В их вещах нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял. Родственники не захотели брать детей под опеку. В отношении отца завели уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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