Мать брошенных в Шереметьево братьев подала в суд на их отца

Мать двух мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево и улетел, подала на него в суд с требованием ограничить в родительских правах. Об этом РИА Новости сообщил представитель отдела опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края.

«Заявление только подано, решения суда еще нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет именно о временном ограничении, а не о лишении родительских прав. Обычно такая мера действует шесть месяцев, после чего суд решает, исправился ли родитель, можно ли снимать ограничение.

Сейчас отец братьев Виктор Гаврилов находится под арестом. На него заведено дело об оставлении сыновей в опасности, истязании их и жены, краже денег у знакомой. Дети переданы родной матери, у которой новая семья.

Гаврилов бросил детей пяти и семи лет в Шереметьево 26 января, оставив им все документы и записку. В ней говорилось, что у мужчины нет денег на их содержание, но позже он за ними вернется. Мальчики рассказали полицейским, что раньше отец уже оставлял их. Мать братьев Ольга Пушкарева говорила, что после развода бывший муж не давал ей видеться с мальчиками и угрожал.

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