Бросившего двоих детей в аэропорту Шерметьево россиянина отправили под суд

В Хабаровском крае завершено расследование дела в отношении россиянина Виктора Гаврилова, который бросил двух малолетних детей в аэропорту Шереметьево, материалы в скором времени будут отправлены в суд. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре бросил детей пяти и семи лет в общественном месте, оставив им все документы и записку. В ней говорилось, что у мужчины нет денег на их содержание, но позже он за ними вернется. Следователи установили, что нахождение малолетних детей одних без сопровождения взрослого человека представляло опасность для их жизни и здоровья.

Также выяснилось, что в январе 2020 года Гаврилов, находясь в городе Комсомольске-на-Амуре, используя банковское интернет-приложение, похитил у знакомой 100 тысяч рублей. Деньги были потрачены обвиняемым по своему усмотрению. СКР завершил расследование дело по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление малолетних в опасности») и статье 158 УК РФ («Кража»). В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 февраля сообщалось, что мать брошенных в Шереметьево мальчиков, подала на Виктора Гаврилова в суд с требованием ограничить в родительских правах.

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