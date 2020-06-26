Российские полицейские нашли в подъезде дома брошенную новорожденную

В Воронеже неизвестные бросили в подъезде жилого дома новорожденную девочку, ее нашли полицейские, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Младенца 10 июня нашел сотрудник полиции на первом этаже дома по улице Любови Шевцовой. Десятидневный ребенок лежал в корзине. Его отправили в больницу. Предварительное обследование показало, что девочка здорова. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранительные органы устанавливают личности оставивших младенца в опасности. Идут поиски очевидцев произошедшего. В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что отрабатываются жилые дома в том же районе, идет работа с с семьями из группы социального риска и состоящими на учете. Проверяются женщины, состоявшие на учете по беременности.

Возбуждено уголовное дело об оставлении новорожденной в опасности (статья 125 УК).

В конце февраля россиянка решила избавиться от дочери, оставив ее в медицинском центре. Она принесла девочку в сумке и оставила в туалете.

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